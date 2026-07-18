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Mexická prezidentka Sheinbaumová prijala pozvanie Trumpa na finále MS
Rozhodnutie Sheinbaumovej prichádza napriek súčasným napätým vzťahom medzi Mexikom a USA v obchodných a bezpečnostných otázkach.
Autor TASR
East Rutherford 18. júla (TASR) - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová prijala pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpa a nedeľné finále MS vo futbale v USA si pozrie naživo. Uviedla, že sa tak rozhodla preto, lebo išlo o priame pozvanie prezidenta Spojených štátov. Na finálovom zápase bude prítomný aj kanadský premiér Mark Carney, informovala agentúra DPA.
Rozhodnutie Sheinbaumovej prichádza napriek súčasným napätým vzťahom medzi Mexikom a USA v obchodných a bezpečnostných otázkach. Na štadióne v East Rutherforde neďaleko New Yorku budú na dueli o titul medzi Španielskom a Argentínou (nedeľa o 21.00 SELČ) prítomní aj španielsky kráľ Felipe VI. s kráľovnou Letiziou, korunnou princeznou Leonor a infantkou Sofiou. Na tribúne nebude chýbať ani španielsky premiér Pedro Sánchez.
Naopak, argentínsky prezident Javier Milei na finále nepocestuje. Podľa argentínskych médií zostane verný svojej poverčivosti a zápas nebude sledovať priamo na štadióne. Poverčivé rituály, v Argentíne známe ako „cabalas“, sú súčasťou futbalovej kultúry mnohých fanúšikov. Často sledujú zápasy na rovnakom mieste alebo v rovnakom oblečení.
Rozhodnutie Sheinbaumovej prichádza napriek súčasným napätým vzťahom medzi Mexikom a USA v obchodných a bezpečnostných otázkach. Na štadióne v East Rutherforde neďaleko New Yorku budú na dueli o titul medzi Španielskom a Argentínou (nedeľa o 21.00 SELČ) prítomní aj španielsky kráľ Felipe VI. s kráľovnou Letiziou, korunnou princeznou Leonor a infantkou Sofiou. Na tribúne nebude chýbať ani španielsky premiér Pedro Sánchez.
Naopak, argentínsky prezident Javier Milei na finále nepocestuje. Podľa argentínskych médií zostane verný svojej poverčivosti a zápas nebude sledovať priamo na štadióne. Poverčivé rituály, v Argentíne známe ako „cabalas“, sú súčasťou futbalovej kultúry mnohých fanúšikov. Často sledujú zápasy na rovnakom mieste alebo v rovnakom oblečení.