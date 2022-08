MH SR: Prerušenie výroby v Slovalcu je katastrofa pre priemysel

Prečítajte si aj: Hlinikáreň Slovalco definitívne zastaví výrobu primárneho hliníka



Bratislava 17. augusta (TASR) – Avizované prerušenie výroby v hlinikárni Slovalco rezort hospodárstva vníma ako katastrofu pre celý slovenský priemysel. Odstavenie pecí na výrobu primárneho hliníka značne ovplyvní aj ďalšie európske spoločnosti. V reakcii na oznámenie Slovalca to v stredu uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).Pripomenul, že presne na tieto účely má Slovensko Environmentálny fond, do ktorého plynú tržby z predaja povoleniek CO2.zdôraznil Sulík.Spoločnosť Slovalco patrí medzi najekologickejšie a najmodernejšie hlinikárne vo svete a bola jedným z najväčších zamestnávateľov v regióne Banskej Bystrice. Jej výrobná kapacita je až 175.000 ton primárneho hliníka, kapacita jej odlievarne je približne 250.000 ton. Odstavenie pecí sa dotkne nielen približne 300 priamych zamestnancov spoločnosti, zasiahnutých bude podľa rezortu ďalších približne 2500 naviazaných pracovných miest.Ministerstvo hospodárstva upozornilo na environmentálnu záťaž, ktorá bude v prípade dovážania tejto komodity z Číny ďaleko väčšia, a to nielen z hľadiska dovozu, ale i z dôvodu menej prísnych ekologických kritérií, ako sú v Európskej únii.dodal Sulík.