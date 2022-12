SLEDUJEME: Časti Slovenska trápi sneženie, niektoré cesty uzavreli

Na snímke auto jazdí okolo zasnežených zaparkovaných áut a zastávky MHD na košickom sídlisku KVP v pondelok 12. decembra 2022. Foto: TASR - Milan Kapusta

Spoje MHD v Košiciach sú vypravované, pre sneženie môže vzniknúť zdržanie



Nepriaznivé počasie na východe SR ovplyvnilo aj leteckú dopravu

Všetky cesty v okrese Poprad sú zjazdné, na vozovke sa nachádza sneh

Cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné, situačné stupne trvajú

V Prešove pre nepriaznivé počasie od rána meškajú linky MHD

Na snímke trolejbus mestskej hromadnej dopravy v centre mesta Prešov, 11. decembra 2022. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Na cestách III. triedy v Trenčianskom kraji je vrstva snehu od jedného do troch centimetrov

Košice 12. decembra (TASR) - Polícia hlási komplikácie na viacerých úsekoch ciest v Košickom kraji. Cesta od Pereša smerom na košické letisko je momentálne uzavretá v oboch smeroch, dôvodom je vyťahovanie nákladného vozidla z priekopy. Pre záveje je neprejazdná aj cesta na trase Budimír - Družstevná pri Hornáde. Neupravený a ťažko prejazdný je tiež úsek Košice - Jasov. TASR o tom informovala košická krajská hovorkyňa Lenka Ivanová. Polícia apeluje na vodičov, aby sa na cesty vydali len v nevyhnutných prípadoch.V okres Košice-okolie dochádza k problémom aj v obci Slanec. Vozidlá v častiach, kde sa nachádza súvislá snehová pokrývka, nevedia vyjsť do kopca. Od Slanca do Kalše sa šmýka.dodala Ivanová.V okrese Spišská Nová Ves sú cesty zasnežené, no zjazdné. V niektorých úsekoch je sneh kašovitý.V Rožňavskom okrese polícia hlási, že cesty sú mokré a prejazdné, a to aj vrátane horského priechodu Soroška. Dobšinský kopec je naďalej prejazdný len pre osobnú dopravu.Pripomína, že v okrese Trebišov aktuálne husto sneží a na cestách tretej triedy sa nachádza kašovitá vrstva snehu.V Michalovskom okrese sú cesty miestami zasnežené, prípadne s kašovitou vrstvou snehu, no zjazdné.doplnila s tým, že aj v pondelok je v teréne maximálny počet policajtov. Vodičov na cestách žiada o trpezlivosť a ohľaduplnosť.Autobusy a električky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach sú v pondelok ráno vypravované. Keďže naďalej sneží, cestujúca verejnosť musí najmä na kopcovitých trasách počítať s prípadným meškaním približne do 20 minút. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Košice Dušan Tokarčík." povedal s tým, že všetky hlavne ťahy sú pre motoristov zjazdné. Magistrát zároveň vyzýva na ohľaduplnosť a opatrnosť na cestách.V noci z nedele (11. 12.) na pondelok mesto evidovalo v teréne približne 40 mechanizmov a desiatky ľudí. Prioritou sú hlavné ťahy, chodníky smerujúce k zdravotníckym zariadeniam a zastávky MHD. Podľa Tokarčíka na čistenie mesta v maximálnej miere využívajú aj externé zdroje.Ako pre TASR potvrdil, v Košiciach naďalej zostáva v platnosti 1. stupeň kalamitnej situácie, ktorý mesto v súvislosti s nepriaznivým počasím vyhlásilo v nedeľu. "," dodal.Nepriaznivé počasie na východe Slovenska v nedeľu (11. 12.) ovplyvnilo aj leteckú dopravu. Pre TASR to za košické letisko povedala Lucia Kočišová. Aká bude situácia v pondelok, je podľa nej zatiaľ ťažké predpokladať.Spresnila, že poľadovica a následné sneženie v nedeľu ovplyvnili podmienky na prílet.dodala.Všetky cesty v okrese Poprad sú aktuálne zjazdné, podľa cestárov však treba na viacerých miestach rátať so snehom na vozovke. Pre TASR to uviedol riaditeľ Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) pre oblasť Poprad Marcel Polomský.," upozornil Polomský. Dodal, že najviac snehu je vo Vysokých Tatrách a tiež na horských priechodoch.V teréne sú aktuálne všetky dostupné mechanizmy, ktoré sa snažia situáciu na cestách vylepšiť, vrátane menších traktorov, tie upravujú najmä úseky v mestách. "," upozornil Polomský.Cesty v Prešovskom kraji sú zjazdné. Pre TASR to za Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja (SÚC PSK) uviedol Stanislav Harčarík. Cestári dočisťujú jednotlivé úseky po víkendovom snežení.doplnil Harčarík.SÚC PSK v nedeľu (11. 12.) ráno vyhlásila z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok v okresoch Sabinov, Prešov a Bardejov prvý situačný stupeň, ktorý stále trvá.dodal Harčarík.Operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove uviedol, že situácia sa už upokojila, aj napriek tomu mali od rána niekoľko výjazdov v súvislosti s poveternostnými podmienkami.konkretizoval operačný dôstojník.Z dôvodu nepriaznivého počasia a pretrvávajúceho sneženia od rána meškajú linky mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Prešove. Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP) podľa jeho hovorcu Vladimíra Tomeka ráno vypravil na cesty všetky spoje. Aktuálne evidujú na jednotlivých linkách meškania do desiatich minút.uviedol Tomek.Doprava v meste je podľa jeho slov výrazne spomalená. V dôsledku klzkej vozovky sa na cestách tvoria kolóny, v ktorých sa presúvajú aj vozidlá MHD.vysvetlil Tomek.Problematický je najmä výjazd zo zastávok MHD, kde sa hromadí vrstva utlačeného snehu, čo vodičom spôsobuje nemalé komplikácie pri zaraďovaní sa do jazdného pruhu.dodal Tomek.Všetky cesty a cestné úseky na území Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sú zjazdné, na niektorých úsekoch ciest III. triedy je asi centimetrová vrstva snehu. Vyplýva to z informácií Slovenskej správy ciest.Na cestách III. triedy je asi centimetrová vrstva kašovitého i čerstvého snehu, na cestách považskobystrického úseku je vrstva kašovitého snehu trojcentimetrová, v Púchovskom okrese dvojcentimetrová. Na cestách so snehom je potrebné používať zimné pneumatiky.Horské priechody Šútovce, Homôlka a Skýcov sú zjazdné iba so zimnými pneumatikami, horské priechody Šútovce a Fačkovské sedlo sú uzatvorené pre vozidlá nad desať metrov.