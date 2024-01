Mierne lavínové nebezpečenstvo platí vo všetkých slovenských pohoriach

Žiar 15. januára (TASR) - Mierna lavínová hrozba, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, aktuálne platí vo všetkých slovenských pohoriach nad pásmom lesa. Na záveterných strmých svahoch sa ojedinele môžu vyskytnúť samovoľné lavíny. Upozornil na to Martin Bešinský zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Vplyvom chladného vzduchu a silného vetra z predošlých dní sa v pokrývke vytvárajú a udržiavajú nebezpečné vrstvy hranatozrnného snehu, prípadne sa v nej nachádzajú snehové krúpky. Tieto druhy snehu nie sú previazané s ostatnými vrstvami. Na nich je nafúkaná snehová doska rôznej hrúbky a tvrdosti, ktorá vytvára nestabilitu," vysvetlil Bešinský. Doplnil, že je náchylná na uvoľnenie malej až stredne veľkej lavíny už pri malom dodatočnom zaťažení, a to hlavne na strmých svahoch všetkých orientácií.



Snehová pokrývka v pohoriach je rôznorodá. Strieda sa vetrom naviata doska rôznej hrúbky a tvrdosti so starším tvrdým až ľadovým podkladom. Pod ňou sa vplyvom chladného vzduchu vytvorili mäkké hranatozrnné snehy. V pokrývke sa podľa Bešinského môže nachádzať niekoľko takýchto vrstiev. Priblížil, že za poslednú periódu sneženia napadlo od piatich do desiatich centimetrov nového snehu, ktorý je vplyvom silného severozápadného vetra rozložený nerovnomerne. Lokálne v úzkych žľaboch, muldách a pod skalnými stenami môže byť naviate aj viac ako pol metra snehu.