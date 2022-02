Bratislava 18. februára (TASR) – Mlok karpatský sa vyskytuje prevažne len v Karpatoch, preto je označovaný ako karpatský endemit. Pre TASR to uviedol Ján Kadlečík zo Štátnej ochrany prírody SR.



Ako dodal, vyskytuje sa od severovýchodnej Moravy, cez veľkú časť karpatských pohorí Slovenska, Poľska, Ukrajiny po väčšiu časť Karpát v Rumunsku. „Je druhom európskeho významu a chráneným druhom, pre ktorý sa vyhlasujú chránené územia. Považuje sa však za zraniteľný druh, táto kategória ohrozenosti bola priradená aj pre celú karpatskú populáciu v návrhu červeného zoznamu ohrozených obojživelníkov Karpát z roku 2014,“ spomenul.



Podľa neho sa mlok vyskytuje najmä v stredných a vyšších polohách pohorí na severe stredného a východného Slovenska, v oblastiach s ihličnatými a zmiešanými či bukovými lesmi, približne od 500 do vyše 1000 metrov nad morom. „Žije v stojatých a pomaly tečúcich vodách horského prostredia, v mokradiach i rašeliniskách. Tie však tiež bývajú poškodzované napríklad lesohospodárskou činnosťou, rekreačnou a inou výstavbou a znečisťované, preto je potrebné ich chrániť,“ zdôraznil s tým, že miesta rozmnožovania mloka karpatského sa nesmú zarybňovať. „Najmä dravé druhy môžu zlikvidovať larvy, ktoré sa vyvíjajú, i dospelé jedince. Vplyvom zmien klímy môže dochádzať k vysušovaniu a zarastaniu lokalít výskytu,“ podotkol.



Pripomenul tiež, že mlok karpatský je jedným z piatich druhov mlokov zistených na Slovensku. „Líši sa tým, že má na hranatej hlave zreteľné tri pozdĺžne ryhy. Vo vodnej fáze života sú u samcov vyvinuté výrazné pozdĺžne kožné hrany a vrchná strana trupu je sploštená. Koniec chvosta vybieha do nitkovitého výbežku,“ pokračoval. „Nemajú vyvinutý výrazný chrbtový hrebeň, len nevýraznú hranu, v dobe párenia majú vyvinutý plutvový lem len na chvoste,“ ukončil Kadlečík.



Medzi endemitmi spomedzi živočíchov na Slovensku prevládajú karpatské endemity. Väčšina z nich sú bezstavovce. Z obojživelníkov je karpatským endemitom mlok karpatský.



Endemity sú rastliny alebo živočíchy rôznej taxonomickej úrovne (môžu to byť druhy, poddruhy), ktoré sú zaradené medzi chránené druhy. Lokality výskytu endemitov sú prevažne zahrnuté do sústavy chránených území. Endemické druhy sa vyskytujú obmedzene v určitej špecifickej geografickej oblasti alebo biotope.