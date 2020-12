FOTO: Miláno je zasnežené, sever krajiny postihli búrky

Na snímke ľudia kráčajú pred gotickou katedrálou Duomo počas sneženia 28. decembra 2020 v Miláne. Foto: TASR/AP

Na snímke muž odpratáva sneh pred gotickou katedrálou Duomo počas sneženia 28. decembra 2020 v Miláne. Foto: TASR/AP

Miláno 29. decembra (TASR) - Severné Taliansko zasiahli v pondelok búrky, ale ekonomická metropola Miláno naopak prežila deň pod neobvyklou hrubšou vrstvou snehu.Na severotalianske mesto ho napadlo približne 20 centimetrov. Na ulici našli 76-ročného bezdomovca, ktorý po prevoze do nemocnice zomrel, informovala v pondelok neskoro večer tlačová agentúra AFP.Padajúce stromy narušili dopravu, pričom miestne milánske úrady vyslali do terénu desiatky snehových pluhov, aby vyčistili hlavné cestné komunikácie.Búrky na severe krajiny spôsobili kolóny áut na viacerých diaľniciach, predovšetkým na A26 vedúcej k talianskemu najväčšiemu komerčnému prístavu Janov, metropole regiónu Ligúria.Niekoľko železničných spojov zastavili padajúce stromy, ktoré zapríčinili meškanie do dvoch hodín.Veľký tunel svätého Bernarda na hranici so Švajčiarskom bol pre vozidlá s ťažkým tovarom zatvorený.Miláno s typicky vlhkým podnebím zažíva veľa snehu zriedkakedy, ale v januári 1985 tam napadlo pozoruhodných 90 centimetrov a čosi menej ho napadlo v rokoch 2006 a 2009.Hustý lejak, prudký vietor a búrky postihli aj talianske hlavné mesto Rím.Toto nevľúdne zimné počasie sa podľa očakávania bude počas noci presúvať ďalej na juh do regiónu Kampánia, do okolia Neapola, kde meteorológovia predpovedajú husté lejaky.