MILANOVÁ: Tretia vlna už nesmie zavrieť kultúru tak, ako to bolo vlani

Vlastný dotačný systém

Bratislava 6. augusta (Teraz.sk) – Tretia vlna pandémie nového koronavírusu už nesmie zavrieť slovenskú kultúru tak bezprecedentne, ako to bolo vlani. Hoci jej nástupu už zrejme zabrániť nedokážeme, môžeme sa na ňu pripraviť, povedala v diskusii na TASR TV ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO).V koalícii sa podľa nej aktuálne diskutuje o novom znení COVID-automatu, ktoré by mohlo dať kultúre šancu aj v ťažších pandemických časoch. Prvým krokom k tomuto cieľu bola podľa Milanovej novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne ministerstva zdravotníctva, ktorá umožňuje pri protipandmických opatreniach prihliadať na digitálny COVID preukaz.naznačila ministerka. Alternatívou pre ľudí, ktorí nemajú protilátky z očkovania, ani prekonania choroby, by podľa nej mohlo byť testovanie.Čo sa týka pandemickej pomoci, ministerstvo si podľa Milanovej ponecháva všetky schémy, ktoré s týmto cieľom vybudovalo v priebehu posledného roka a pol.povedala s tým, že k dispozícii sú aj naďalej všetky štandardné dotačné výzvy.Približne 85 miliónov eur, ktoré boli doteraz využité na podporu kultúrnych inštitúcií a pracovníkov v kultúrnom priemysle postihnutých pandémiou, boli podľa Milanovej extra peniaze a nešli na úkor štandardných dotácií.Bolo však podľa nej mimoriadne náročné systém pomoci vyvinúť, keďže ministerstvo kultúry nebolo historicky stavané na boj proti následkom pandémie vírusového ochorenia. Okrem toho sú formy inštitúcií, ako aj práce jednotlivcov v sektore kultúry mimoriadne diverzifikované a rezort nemal k dispozícii relevantné štatistické dáta.konštatovala Milanová s tým, že ďalšia časť pomoci išla prostredníctvom ministerstva hospodárstva.pripomenula.Ako príklad uviedla ľudí, ktorí pracovali v kultúre na živnosť a popri tom mali uzavreté rôzne malé úväzky, tí spočiatku vypadli zo všetkých schém pomoci.dodala Milanová.Ministerstvo si podľa nej v priebehu roka 2020 vytvorilo vlastný dotačný systém pre mimoriadne situácie, na základe ktorého už rozdelilo milióny eur.povedala s tým, že nedávno uzatvorili program na podporu fyzických osôb.Pre lepšiu orientáciu v systéme dotácií ministerstvo vytvorilo internetovú stránku pomahamekulture.sk povedala Milanová. Pre fyzické osoby podľa nej funguje na Fonde na podporu umenia aj registračný systém.Ministerstvo kultúry realizuje aj novú výzvu, na základe ktorej môžu o dotáciu požiadať kultúrne inštitúcie, ktorých zriaďovateľmi sú Vyššie územné celky, respektíve mestá a obce. V tomto prípade ide o eurofondovú výzvu, peniaze však môžu žiadatelia využiť aj na úpravy s cieľom dosiahnuť v čase pandémie vyššiu hygienu a bezpečnosť návštevníkov.Na druhej strane, zdroje z tejto výzvy je možné využiť aj na financovanie materiálno-technického vybavenia inštitúcií.uzavrela Milanová.