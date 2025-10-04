< sekcia Import
MIMO VOZOVKY: Na diaľnici medzi Malackami a Bratislavou bola nehoda
Okolnosti nehody polícia prešetruje.
Autor TASR
Bratislava 4. októbra (TASR) - Polícia dokumentuje dopravnú nehodu, ktorá sa stala okolo 16.00 h na diaľnici D2 v smere od Malaciek do Bratislavy. „Podľa doposiaľ zistených informácií 37-ročný vodič vyletel s vozidlom mimo diaľnice a ostal stáť na trávnatej ploche,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková.
Vodič podľa jej slov utrpel ťažké zranenia, s ktorými bol prevezený do nemocnice. Okolnosti nehody polícia prešetruje.
„V uvedenom úseku je obmedzený pravý jazdný pruh. Vodičov žiadame, aby boli pri prejazde týmto úsekom opatrní a riadili sa pokynmi polície, prípadne využili alternatívne trasy,“ dodala policajná hovorkyňa.
