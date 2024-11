Ministerstvo preferuje, aby žiaci odovzdávali mobily pred hodinou

Bratislava 19. novembra (TASR) - Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže (MŠVVaM) SR preferuje, aby žiaci odovzdávali svoje mobilné telefóny učiteľovi pred prvou vyučovacou hodinou. Informovalo o tom v usmernení o regulácii používania mobilných telefónov. Spomína aj ďalšie štyri možnosti, ako zaviesť pravidlá používania mobilných telefónov v školách, ktoré budú regulované od 1. januára budúceho roka.



"Mobilný telefón je odovzdaný (triednemu) učiteľovi pred prvou vyučovacou hodinou v kmeňovej triede, pričom takto zozbierané mobilné telefóny budú odložené do odkladacieho priestoru na to určeného. Odkladací priestor bude uzamknutý učiteľom. Mobilné telefóny budú vrátené žiakom po skončení vyučovania," uviedol rezort o najviac odporúčanej možnosti.



Školy však môžu zvoliť aj ďalšie možnosti, ako je odovzdanie mobilných telefónov pri vstupe do školy alebo odloženie v uzamykateľnej skrinke žiakom. Alternatívou je aj ponechanie telefónu pri žiakovi s tým, že nebude počas vyučovania nikdy aktivovaný, použitý. Najmenej odporúčanou možnosťou je vstup do areálu školy bez mobilného telefónu.



"Riaditelia a/alebo širšie vedenie školy zahrnú do školského poriadku také pravidlá, ktoré budú v zmysle školského zákona a usmernenia regulovať používanie mobilných telefónov, tak aby reflektovali individuálny kontext školy. Zásady majú byť prístupné, konzistentné a jednoduché na ich napĺňanie. Implementácia týchto zásad by mala podporiť jasné a jednotné pravidlá pre všetkých žiakov školy vo vzťahu k mobilným telefónom," podotklo ministerstvo.



Usmernenie sa týka mobilných telefónov a obdobných osobných zariadení elektronickej komunikácie (napríklad smart hodiniek, tabletov a podobne) okrem zariadení vo vlastníctve alebo v správe školy. Je dostupné na webe MŠVVaM.



V prvom až treťom ročníku základnej školy bude platiť úplný zákaz používania mobilných telefónov počas vyučovania, prestávok a v priestore školy. Od štvrtého ročníka (prvého až štvrtého ročníka osemročného vzdelávacieho programu strednej školy) bude mať zákaz výnimku v prípade, ak to vyžaduje štátny vzdelávací program alebo ak o výnimke rozhodne učiteľ na potreby vzdelávania.