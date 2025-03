Minulý rok sa na kliešťovú encefalitídu liečilo vyše 900 poistencov

Bratislava 1. marca (TASR) - Na Slovensku sa s príchodom jari zvyšuje počet prípadov kliešťovej encefalitídy. V minulom roku sa na toto ochorenie liečilo 635 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), 210 zdravotnej poisťovne Dôvera a 81 poistencov Union zdravotnej poisťovne (ZP). Vyplýva to z údajov, ktoré pre TASR poskytla VšZP a súkromné zdravotné poisťovne.



Ako priblížila Zuzana Žiaková z oddelenia komunikácie VšZP, z celového počtu pacientov, ktorí sa liečili na kliešťovú encefalitídu bolo 325 mužov, 68 žien a 42 detí do 18 rokov. Hovorca Dôvery Matej Štepiansky uviedol, že medzi ich poistencami dominovali muži (103), nasledovali ženy (88) a deti do veku 18 rokov (19).



Žiaková pripomenula, že prevenciou proti encefalitíde je očkovanie. Ozrejmila, že počet poistencov, ktorí sa dali v roku 2024 zaočkovať bol 14.000. Hovorkyňa Union ZP Kristína Balúchová informovala, že celkový počet zaočkovaných pacientov bol 4369, v Dôvere sa zaočkovalo 10.841 poistencov, z toho 6167 detí do 18 rokov.



Kliešťová encefalitída je akútne infekčné vírusové ochorenie, ktoré postihuje centrálnu nervovú sústavu. Okrem infikovaných kliešťov sa môže prenášať aj niektorými potravinami, pričom rizikové môžu byť najmä nepasterizované výrobky z kozieho a ovčieho mlieka. Dlhodobé následky ochorenia môžu byť rôzneho charakteru - bolesti hlavy, únava, porucha pamäti, koncentrácie, ochrnutie, v rizikových prípadoch sa môže skončiť úmrtím.



Podľa odborníkov je najvhodnejšie začať s očkovaním proti ochoreniu v zimných mesiacoch, kedy je aktivita kliešťov nízka a organizmus má dostatok času vytvoriť si protilátky v adekvátnom množstve skôr, ako nastane obdobie masívneho výskytu kliešťov.