SKONČIL V BEZVEDOMÍ: Muža napadol mladistvý útočník
Intenzívnou operatívno-pátracou činnosťou bol podozrivý v expresnom čase vypátraný a obmedzený na osobnej slobode, informovala polícia.
Autor TASR
Nové Zámky 7. apríla (TASR) - Mladistvý útočník, ktorý vážne zranil 21-ročného muža v Nových Zámkoch, skončil vo väzbe. Útok sa stal 2. apríla v nočných hodinách. Napadnutiu predchádzal slovný konflikt páchateľa s poškodeným, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. Poškodený sa nachádza vo vážnom stave v nemocnici.
Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie páchateľ po predchádzajúcom slovnom konflikte fyzicky napadol poškodeného, ktorý v dôsledku útoku spadol na betónovú plochu. Utrpel pritom bezprostrednú stratu vedomia a so zraneniami bol prevezený do nemocnice.
Intenzívnou operatívno-pátracou činnosťou bol podozrivý v expresnom čase vypátraný a obmedzený na osobnej slobode, informovala polícia.
Obvineniu za zločin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva čelí iba mladistvý páchateľ. Vyšetrovateľ podal podnet na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa Okresný súd v Nových Zámkoch stotožnil.
Vzhľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, aby nedošlo k jeho zmareniu, viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť, skonštatovala polícia.
Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie páchateľ po predchádzajúcom slovnom konflikte fyzicky napadol poškodeného, ktorý v dôsledku útoku spadol na betónovú plochu. Utrpel pritom bezprostrednú stratu vedomia a so zraneniami bol prevezený do nemocnice.
Intenzívnou operatívno-pátracou činnosťou bol podozrivý v expresnom čase vypátraný a obmedzený na osobnej slobode, informovala polícia.
Obvineniu za zločin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva čelí iba mladistvý páchateľ. Vyšetrovateľ podal podnet na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa Okresný súd v Nových Zámkoch stotožnil.
Vzhľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, aby nedošlo k jeho zmareniu, viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť, skonštatovala polícia.