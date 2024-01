Moderné kúpele Turčianske Teplice znovu otvárajú spoluprácu s VšZP

sú kúpele s tradíciou, nájdete ich len 25 km od Martina a 37 km od Banskej Bystrice, v srdci Slovenska, a sú známe svojimi minerálnymi prameňmi a liečivými termálnymi vodami už od roku 1281, kedy sa našla prvá písomná zmienka o liečivej termálnej a minerálnej vode. Rozkvet moderného kúpeľníctva nastal od čias Rakúsko-Uhorskej monarchie. Kráľovské kúpele navštevovali panovníci, ako napríklad aj uhorský kráľ a sväto-rímsky cisár Žigmund Luxemburský. Ten si pomocou turčianskej liečivej vody vyliečil dnu. Kúpaval sa v nej vždy so zlatou korunou nasadenou na hlave.Liečivé pramene majú blahodárne účinky na zdravie a celkovú pohodu tela a mysle. Zloženie minerálnej vody má hydrogén-uhličitano-horečnato-vápenatý charakter a viac ako 1524 mg minerálov na 1 liter vody. Teplota na výbere je 47° Celzia.V Moderných kúpeľoch Turčianske Teplice môžete absolvovať rôzne liečebné kúry, ako napríklad sedacie kľudové kúpele – bazény vybudované priamo na geotermálnom vývere, hydroterapeutické procedúry, klasické relaxačné masáže, bahenné a rašelinové zábaly, elektroliečbu, individuálna a skupinová rehabilitácia, fyzioterapiu a mnoho ďalších relaxačných kúr. Veľmi známe sú zlaté turčianske kúry pre svoje intenzívne hydratačné účinky na pleť a pokožku celého tela. Tieto procedúry pomáhajú pri liečbe rôznych ochorení pohybového aparátu, neurologických ťažkostí, dýchacích ciest a post-covidových ochorení, tráviaceho systému a ďalších zdravotných ťažkostí spojených s vypätím organizmu a tzv. syndrómom vyhorenia.Výnimočnosťou Moderných kúpeľov Turčianske Teplice je fakt, že sa tu nachádza niekoľko liečivých piscín, to znamená, že umiestnenie liečebných a rehabilitačných bazénov bolo vybudovaných priamo na výveri liečivých prameňov termálnej liečivej vody.Postup pre schválenie návrhu na kúpeľnú liečbu hradenú z verejných financií zdravotnej poisťovne nájdete na web stránke tu: Kúpeľná liečba | Moderné kúpele Turčianske Teplice - Oficiálna stránka (therme.sk) V prípade záujmu o liečebný pobyt v Moderných kúpeľoch Turčianske Teplice solo alebo vo dvojici s partnerom či priateľom/ kou, odporúčame Vám obrátiť sa priamo na Obchodné oddelenie, kanceláriu vybavenia poistencov v kúpeľnom rezorte Moderné Kúpele Turčianske Teplice alebo na stránke www.modernekupele.sk Po schválení návrhu kúpeľnej liečby zašlite správu písomne e-mailom na adresu babisova@therme.sk alebo nás kontaktujte telefonicky Obchodné oddelenie na tel. čísle 043/ 4913 363. Radi zodpovieme na Vaše otázky a rezervujeme Vám najbližší termín Vášho nástupu a Vaša cesta ku zdraviu a doliečeniu sa práve začína.Jedinečná termálna liečivá voda, dlhoročné profesionálne služby, moderné zariadenie so 4 hviezdičkovým servisom, blízky a pohodlný dojazd vlakom, autom či autobusom – 2-3 hodín do centra Slovenska Vám ponúka kúpeľný rezort s najstaršou históriou Moderné kúpele Turčianske Teplice.Tešíme sa na Vás už čoskoro v kúpeľnom rezorte Moderné kúpele Turčianske Teplice