Molnár: Cez sviatky si netreba odopierať jedlo, ale dbať na pohyb

Bratislava 17. apríla (TASR) - Počas veľkonočných sviatkov si ľudia nemusia odopierať obľúbené jedlá, treba však dbať na množstvá a najmä na dostatok pohybu. Vhodnou alternatívou môže byť napríklad aj prechádzka v lese. Pre TASR to uviedol kondičný tréner Maroš Molnár.



Sviatky podľa neho nemusia byť o tom, aby ľudia sebe či svojim deťom odopierali obľúbené alebo sviatočné jedlá. Problém vidí vo zvyku zostávať počas sviatkov doma alebo na návšteve, kde len jedia, pijú a hodujú. "Nie je problém, že si dáte šalát, nie je problém, že si dáte šunku. Problém je v množstvách a v tom, že nie je zabezpečený žiadny pohyb," ozrejmil Molnár.



Podotkol, že pohyb nemusí automaticky znamenať cvičenie alebo posilňovanie. Postačí napríklad prechádzka v prírode či pobyt v záhrade. "Veď je štátny sviatok, je voľno. To znamená, že aj rodičia môžu s deťmi stráviť oveľa viac času a po raňajkách sa ísť prejsť do lesa a stráviť tam čas. Môže to byť naháňačka alebo môžu ísť na záhradu okopávať," vysvetlil Molnár. Dodal, že kľúčové je prekonať komfort a urobiť pre seba či svoje deti niečo navyše. "A potom si aj tie sviatky viac užijete," doplnil.