Mönchengladbach remizoval s Freiburgom 0:0 v 6. kole Bundesligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Diana Semanová

Autor TASR
Berlín 5. októbra (TASR) - Futbalisti Stuttgartu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 6. kola nemeckej Bundesligy nad Heidenheimom 1:0 vďaka gólu Bilala El Khannoussa zo 65. minúty. Domáci zaznamenali už tretí triumf v sérii a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky, hostia sú s troma bodmi predposlední.

Hamburg zdolal doma Mainz vysoko 4:0 a poskočil na ôsme miesto. V ďalšom zápase Borussia Mönchengladbach remizovala s SC Freiburg 0:0.



Bundesliga - 6. kolo:

VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)

Gól: 65. El Khannouss



Hamburger SV - FSV Mainz 05 4:0 (2:0)

Góly: 10. a 61. Philippe, 6. Lokonga, 52. Dompe



Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 0:0
