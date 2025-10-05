< sekcia Import
Mönchengladbach remizoval s Freiburgom 0:0 v 6. kole Bundesligy
Hamburg zdolal doma Mainz vysoko 4:0 a poskočil na ôsme miesto. V ďalšom zápase Borussia Mönchengladbach remizovala s SC Freiburg 0:0.
Autor TASR
Berlín 5. októbra (TASR) - Futbalisti Stuttgartu zvíťazili v nedeľňajšom zápase 6. kola nemeckej Bundesligy nad Heidenheimom 1:0 vďaka gólu Bilala El Khannoussa zo 65. minúty. Domáci zaznamenali už tretí triumf v sérii a posunuli sa na štvrté miesto tabuľky, hostia sú s troma bodmi predposlední.
Bundesliga - 6. kolo:
VfB Stuttgart - 1. FC Heidenheim 1:0 (0:0)
Gól: 65. El Khannouss
Hamburger SV - FSV Mainz 05 4:0 (2:0)
Góly: 10. a 61. Philippe, 6. Lokonga, 52. Dompe
Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 0:0
