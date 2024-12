Monitory dychu zachraňujú detské životy

Bratislava 12. decembra (OTS) - Náhla smrť dojčaťa (SIDS) je stále záhadou, ktorej príčinu nedokážu odhaliť ani lekári. Za posledných päť rokov jej na Slovensku podľahlo až 63 detí. Hoci SIDS ostáva neznáma, sú spôsoby, ako riziko znížiť. Jedným z nich je používanie monitoru dychu, zdravotníckej pomôcky, ktorá sleduje dychové pohyby dieťaťa a pri zaznamenaní život ohrozujúceho spomalenia, nepravidelnosti, zástavy či apnoe pauzy spustí alarm. Dokážu tak včas privolať pomoc a tým ochrániť život dieťaťa. Práve preto vznikol projekt „Mamička dýcham“, ktorý sa snaží o informovanosť a dostupnosť monitorov dychu pre všetkých rodičov. Lekárne Dr. Max projekt partnersky podporujú od roku 2018, aj preto, že významne prispieva k zdraviu a bezpečnosti tých najmenších.Ťažiskovým zmyslom projektu „Mamička, dýcham" je pomáhať vybaviť slovenské nemocnice a ich pôrodnícke a novorodenecké oddelenia monitormi dychu. Druhou časťou poslania projektu je zriaďovanie a prevádzka výpožičných miest, kde si rodičia novonarodených detí môžu pri odchode domov monitor dychu požičať. Aj doma tak môžu pokojne spať s vedomím, že dych ich dieťatka stráži monitor dychu. Už šiesty rok sa lekárne Dr. Max aktívne zapájajú do tohto projektu ako partner Nadácie Križovatka.V roku 2024 sa prostredníctvom tohto programu vypožičalo v lekárňach Dr. Max, čo svedčí okrem iného o rastúcom význame a dôvere medzi rodičmi. Vďaka poplatkom za požičanie monitorov dychu v lekárňach sa tento rok navyše vyzbieralopre nadáciu. „“ vysvetlila Táňa Tomasch, riaditeľka Nadácie Križovatka.Od roku 2018, kedy lekárne Dr. Max začali spolupracovať s nadáciou, si starostliví rodičia v lekárňach vyzdvihli s odbornými radami od farmaceutov a farmaceutických laborantov už. Okrem služby vypožičiavania zdravotníckej pomôcky v lekárňach podporil Dr. Max za ostatných 6 rokov spolupráce nadáciu aj priamymi darmi.zakúpili lekárne Dr. Max Nadácii Križovatka, aby ďalej smerovali do slovenských nemocníc a strážili dych novorodencov.Vypožičanie si monitoru dychu, v lekárňach Dr. Max alebo v nemocniciach, je viazané uzavretím zmluvy o výpožičke zdravotníckej pomôcky na obdobie minimálne 6 mesiacov, a za poplatok vo výške 8 eur mesačne. Uhradenie príspevku za vypožičanie je potom definované ako dar nadácii a slúži výhradne na nákup nových zariadení. Tie sú následne zaradené do opätovného cyklu v projekte výpožičiek monitorov dychu alebo sú darované na novorodenecké oddelenia do nemocníc po celom Slovensku. Od roku 2008, teda od začiatku projektu Mamička dýcham, vybavila nadácia slovenské nemocnice celkovým počtom 3 190 ks monitorov dychu.Foto: Unsplash.com/Michal Bar HaimRok 2024 priniesol aj ďalší posun v podobe rozšírenia spolupráce o štyri nové lekárne Dr. Max, ktoré sa do projektu zapojili. Tento fakt zvýšil dostupnosť monitorov dychu širšiemu okruhu rodičov a starostlivosti o novorodencov. Každý monitor dychu, ktorý sa dostane do rúk mamičiek alebo zdravotníckeho personálu, predstavuje konkrétnu pomoc pri ochrane tých najmenších. Aktuálne je do projektu Mamička dýcham zapojených už 28 lekární Dr. Max po celom Slovensku Kompletný zoznam lekární je k dispozícii na tomto odkaze: VÝPOŽIČNÉ MIESTA . „Sme hrdí, že ako spoločnosť prispievame k tejto dôležitej iniciatíve a podporujeme zdravie a bezpečnosť tých najmenších. Čas, nasadenie a najmä ochota kolegýň a kolegov v našich lekárňach pomáhať, robí z tohto projektu skutočný príbeh solidarity a starostlivosti,“ povedal k spolupráci Marián Jánoš, generálny riaditeľ lekární Dr. Max Slovensko.Okrem lekární Dr. Max nadácia spolupracuje aj s 36 nemocnicami po celom Slovensku, kde je služba vypožičania si monitoru dychu rovnako dostupná. Viac informácií poskytuje Nadácia Križovatka na svojej webstránke.1. „RIZIKOVÉ DETI“ (pre vznik SIDS) - je možné sčasti odhaľovať vyšetrovaním fyziologických funkcií počas spánku najmä tzv.(registrácia frekvencie srdca prípadne i EKG, EEG, elektrookulogram, frekvencie a porúch dýchania, saturácie kyslíka, a i.). Sú možné i skríningové vyšetrenia, napr. oxi-pneumo-kardiografia. Tie deti, u ktorých sa diagnostikujú abnormality, by mali byť liečené (podľa zistenej príčiny) a monitorované aj v domácich podmienkach.- sú elektronické prístroje slúžiace na sledovanie srdcovej alebo dychovej aktivity. Pracujú na rôznych princípoch snímania a spracovávania informácií a sú vyrábané v mnohých modifikáciách. Jednoduchšie monitory sledujú len dychovú alebo len srdcovú frekvenciu a majú nastavené určité hraničné frekvencie, ktoré ak sú prekročené, spúšťajú väčšinou zvukový alebo aj svetelný poplach – alarm. Zložitejšie dokážu sledovať obe funkcie, naviac môžu v prípade výskytu abnormalít uchovávať záznamy poslednej minúty, až posledných 24 hodín. Iné pracujú ako pulzný oxymeter.– je možné vykonať u oboch rodičov, či súrodencov alebo u ohrozeného dieťa. Cieľom je zistenie na prítomnosťa vykonať skríning iných metabolických chýb, ktoré môžu viesť k apnoickým stavom, predovšetkým takým, ktoré takmer ohrozili život dieťaťa a ktoré sa súhrne označujú skratkou ALTE (apparently life threatening event).