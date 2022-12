Monografia o R. Kaliskom vyšla k storočnici novinára a spisovateľa

Bratislava 2. decembra (TASR) – Pri príležitosti storočnice narodenia známeho slovenského novinára, spisovateľa a kultúrneho dejateľa Romana Kaliského vyšla kniha Jozefa Leikerta a Márie Mackovej s názvom Roman Kaliský: Cesta búrnym storočím. Rozsiahlu monografiu prezentovali v stredu (30. 11.) v Zichyho paláci v Bratislave. Osud novinára a spisovateľa na pozadí turbulentných udalostí minulého storočia spracovali autori na základe množstva archívnych dokumentov, autentických výpovedí a spomienok pamätníkov.



"Dlhé roky pracoval v novinách, vo filme, v televízii, odkiaľ ho po 21. auguste 1968 vyhodili a 20 rokov bol robotníkom. Predtým sa ešte ako študent zapojil do SNP, kde bol ranený. Po druhej svetovej vojne vstúpil do Strany slovenskej obrody, za ktorú bol 12 rokov poslancom Slovenskej národnej rady a Národného zhromaždenia," priblížil pre TASR Jozef Leikert osobnosť Romana Kaliského, ktorý 11 rokov pracoval v legendárnom Kultúrnom živote. "Bol to veľmi zdatný reportér, vlieval ľuďom obrovskú nádej, že dôjde k nejakým zmenám a že život, hlavne umelecký, môže byť iný, ako bola súdobá politická tendencia," poznamenal autor.



Leikert podčiarkuje, že Kaliský ostal principiálny aj po auguste 1968, keď ho vyhodili zo Slovenskej televízie. "Robil 20 rokov murára, nikomu sa nepodkladal, neprosil o milosť, nesypal si popol na hlavu, je to veľké gesto, že zostal principiálny," dodáva s tým, že možno aj to bol dôvod, prečo Kaliský dostal po novembri 1989 ponuku a stal sa riaditeľom Slovenskej televízie. Neskôr sa vrátil k novinárskemu povolaniu. "Politicky sa už neangažoval, ale v roku 1993 sa výrazne pričinil o vznik samostatnej Slovenskej republiky. Jeho presvedčenie bolo úprimné, od začiatku robil pre to veľa," dodáva spoluautor vyše 600-stranovej monografie.



Publikáciu, ktorú na prezentácii predstavil historik Stanislav Sikora, tvorili autori asi osem rokov. "Bola to veľmi náročná robota, navštívili sme niekoľko archívov a stretávali sme sa s ľuďmi, ktorý Romana Kaliského poznali. Prešiel naozaj turbulentné obdobie, prežil vzostupy aj pády, ale bol to hodnotný človek, ktorý vykonal veľmi veľa ako novinár i spisovateľ," uzavrel Leikert.