Môže hudba pomôcť neurologickým pacientom lepšie chodiť?

O prof. Dr. Michaelovi H. Thautovi

Prof. Dr. Michael H. Thaut z University of Toronto, autor viac ako 300 vedeckých publikácií, na Fakulte hudby University of Toronto vedie Music and Health Research Collaboratory, interdisciplinárne výskumné centrum. https://mahrc.music.utoronto.ca/

Od roku 2017 zastáva prestížnu pozíciu Canada Research Chair Tier I v oblasti hudby, neurovedy a zdravia. Je spoluzakladateľom The Academy of Neurologic Music Therapy. Medzinárodné vzdelávacie programy https://nmtacademy.co/ sú podporované Svetovou federáciou neurologickej rehabilitácie (WFNR).

ADELI Medical Center v Piešťanoch

je špičkové rehabilitačné centrum zamerané na intenzívnu neurorehabilitačnú liečbu pacientov s vrodenými alebo získanými poruchami a poraneniami centrálneho nervového systému: po mozgovej príhode, s detskou mozgovou obrnou, po poraneniach hlavy a miechy, pri genetických syndrómoch.

Od roku 2004 poskytlo ADELI Medical Center neurorehabilitačnú liečbu viac ako 20 000 pacientom z viac ako 67 krajín sveta.

Piešťany 26. marca (TASR/OTS) - Liečivá sila hudby je známa tisícročia. Vedci aktuálne vysvetľujú, ako dokážu auditívne podnety „preprogramovať“ mozog. Dokonca majú dôkazy, že napríklad metronóm pomôže zlepšiť stabilitu chôdze a predchádzať zraneniam.Pripravované podujatie v piešťanskom ADELI Medical Centre bude prezentovať vedecké dôkazy a závery, ako aj aplikáciu klinických techník v praxi neurologickej muzikoterapie (NMT). Metódy NMT sú zaujímavé zvlášť preto, že sa týkajú terapie častých neurologických ochorení: po mozgovej porážke, po úrazoch hlavy, pacientov s Alzheimerovou chorobou či Parkisonom, depresiami i autizmom.Na prednáške(Pokroky a nové perspektívy v aplikovanej hudobnej neurovede a neurologickej muzikoterapii) a v praktickom kurze predstaví prof. Thaut metódy neurologickej muzikoterapie v motorickej, senzomotorickej, rečovej a kognitívnej rehabilitácii. Cieľom podujatia je spájať skúsenosti a zdieľať dobrú prax účinných iniciatív zameraných na zdravie mozgu.Podujatie bude v sobotu, 5. apríla 2025 v priestoroch ADELI Medical Center v Piešťanoch. Je určené pre vedcov i profesionálov z kliník a rehabilitačných centier ako aj každého, koho fascinuje tematické prekrývanie vedeckých disciplín.