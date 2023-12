Mozgovú príhodu značia skôr funkčné poruchy, než silné bolesti hlavy

Bratislava 9. decembra (TASR) - Mozgová príhoda sa zväčša prejavuje funkčnými poruchami, nie silnými bolesťami hlavy. "Samozrejme, krvácavé príhody sa môžu prejavovať silnou bolesťou hlavy až stratou vedomia, ale tých je, našťastie, menšina," doplnil lekár Ján Števlík.



Vysvetlil, že ľudia si často silné bolesti hlavy mylne zamieňajú za mozgovú príhodu. "Väčšina pacientov s mozgovou príhodou má ischemickú príhodu či príhodu z nedokrvenia, ktoré sa však prejavujú spravidla poruchou funkcie - pacienti nepociťujú bolesť, no napríklad im začnú vypadávať veci z ruky, nevedia niečo povedať a podobne," ozrejmil.



Medzi mýty o srdcovo-cievnych ochoreniach podľa odborníka patrí aj to, že každá bolesť na hrudníku je predzvesť infarktu. "Často chodia aj mladí ľudia s bodavou bolesťou v ľavej časti hrudníka, ktorú dokážu presne lokalizovať. Tento druh bolesti nikdy nevychádza zo srdca, sú to väčšinou muskuloskeletálne (teda svalovo-chrbticové) problémy, alebo bolesti vyvolané stresom," poznamenal Števlík.



Veľmi častým mýtom je podľa jeho slov aj pozitívny vplyv alkoholu na kardiovaskulárne zdravie. Upozornil, že táto informácia je už dávno vyvrátená a, naopak, je potvrdené, že alkohol zvyšuje výskyt krvácavých mozgových príhod, hypertenzie, porúch srdcového rytmu a mnohých ďalších ochorení.