Mrazivý triler Upálené dievčatá vám zaručene spôsobí zimomriavky!

Foto: IKAR, a.s.

Bratislava 4. mája (OTS) - Malá zapadnutá dedinka, v ktorej sa diali kedysi strašné veci. Teraz tam tragicky zomrel farár a na jeho miesto treba náhradu. Bude to osoba, ktorá v minulosti čelila temnote a snaží sa jej uniknúť? Podarí sa jej na tomto prekliatom mieste odolať silám zla?Napínavý triler Upálené dievčatá Vitajte v dedinke Chapel Croft. Pred päťsto rokmi tu na hranici upálili osem protestantských mučeníkov. Pred tridsiatimi rokmi bez stopy zmizli dve miestne tínedžerky. A pred dvomi mesiacmi vikár miestnej farnosti spáchal samovraždu.Reverendka Jack Brooksová je slobodná matka, ktorá vychováva štrnásťročnú dcéru a bojuje s výčitkami svedomia. Do Chapel Croft prichádza s túžbou nájsť pokoj a začať nový život. Namiesto toho však nájde miesto zahalené tajomstvom a čudný darček na uvítanie: starú súpravu na vyháňanie diabla a lístok s tajuplným citátom:Čím lepšie Jack a jej dcéra Flo spoznávajú dedinu a jej čudných obyvateľov, tým hlbšie ich miestni vťahujú do svojich roztržiek, tajomstiev a podozrení. A keď sa Flo v starej kaplnke stane svedkyňou znepokojujúcich výjavov, napokon pochopí, že sú duchovia, ktorí sa nemienia odobrať na večný odpočinok.V dedine, kde všetci majú čo chrániť, je každý nejako spojený s krvavou minulosťou, a pravda nemusí priniesť nič dobré.Vypočujte si úryvok.Z knihy číta Kamil Mikulčík:C.J.Tudor už v predchádzajúcich knihách dokázala, že vie veľmi umne a premyslene vystavať zápletku, ale silná je najmä vo vykreslení atmosféry. Tiesnivej, strašidelnej, až hororovej, takže pri čítaní vám bude miestami behať mráz po chrbte.Postupne rozohráva príbeh, pribúdajú záhady spojené s dedinkou, jej históriou i niekdajšími obyvateľmi. Objavujú sa desivé momenty, nočné mory, zjavenia, nečakané zvraty. Reverendka Jack a jej dcéra Flo sa snažia zapadnúť, získať si svoje miesto v komunite.žije v anglickom Nottinghame so svojím partnerom a s dcérou. V minulosti pracovala ako reklamná textárka a televízna hlásateľka, na živobytie si zarábala aj dabingom a vodením psov na prechádzky. V súčasnosti ju teší, že môže písať na plný úväzok. Jej prvotina Kriedové správy (IKAR 2018) sa stala svetovým bestsellerom.usmieva saMilan Buno, knižný publicistaUpálené dievčatá: https://www.bux.sk/knihy/640917-upalene-dievcata.html Audio: https://soundcloud.com/buxsk/citanie-z-knihy-upalene-dievcata-cjtudorova