MŔTVU ŽENU v byte našli v okrese Martin
Obhliadajúca lekárka predbežne nevylúčila cudzie zavinenie.
Autor TASR
Martin 14. decembra (TASR) - V sobotu (13. 12.) našli v byte v Martinskom okrese ženu bez známok života. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zabitia. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Obhliadajúca lekárka predbežne nevylúčila cudzie zavinenie. U nebohej bola nariadená pitva. Na mieste obmedzili osobnú slobodu podozrivému 62-ročnému mužovi.
„Na základe vykonanej pitvy bolo vylúčené cudzie zavinenie, smrť nastala z prirodzených chorobných príčin,“ aktualizovala pôvodnú informáciu hovorkyňa.
