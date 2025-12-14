Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MŔTVU ŽENU v byte našli v okrese Martin

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Obhliadajúca lekárka predbežne nevylúčila cudzie zavinenie.

Autor TASR
Martin 14. decembra (TASR) - V sobotu (13. 12.) našli v byte v Martinskom okrese ženu bez známok života. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Martine začal trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu zabitia. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.

Obhliadajúca lekárka predbežne nevylúčila cudzie zavinenie. U nebohej bola nariadená pitva. Na mieste obmedzili osobnú slobodu podozrivému 62-ročnému mužovi.

„Na základe vykonanej pitvy bolo vylúčené cudzie zavinenie, smrť nastala z prirodzených chorobných príčin,“ aktualizovala pôvodnú informáciu hovorkyňa.
.

