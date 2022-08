Musí predstierať falošný vzťah, aby sa zachránila

Bratislava 18. augusta (OTS) - Teraz vyšla druhá kniha série Od nenávisti k láske a môžete ju čítať aj samostatne.Princesa Sofia Maria Isabel de Esperanzová Santosová sa ako mladé dievča bláznivo zaľúbila do lámača ženských sŕdc Aisha Salingera. Teraz, keď je už dospelá a na pleciach ju ťaží budúcnosť malého vinárskeho kráľovstva, ho nenávidí rovnako vášnivo, ako ho kedysi milovala.Predstieranie vzťahu so slávnou rockovou hviezdou má zabezpečiť prosperitu Sofiinho kráľovstva. Stačí zaťať zuby a mesiac znášať rockerovu prítomnosť vo vlastnom domove....Aish Salinger, ktorý sa snaží spamätať z nepríjemného škandálu, víta možnosť ocitnúť sa opäť v Sofiinej blízkosti. Opustiť ju bola najväčšia chyba, akú kedy urobil, a je rozhodnutý získať ju späť. Nerátal však s tým, že z nespútanej dievčiny sa stala žena, ktorá ním opovrhuje tak veľmi, že ho nechce ani vidieť.Medzi princeznou a rockovou hviezdou sa rozpúta boj o kontrolu nad predstieraným vzťahom. Ona chce určovať každý ich krok, aby ho od seba udržala v bezpečnej vzdialenosti, zatiaľ čo on túži byť pri nej čo najbližšie...Vypočujte si úryvok.Z knihy číta Zuzana Jurigová Kapráliková: Od nenávisti k láske je napohľad klasická romanca, možno tak trochu klišé – falošný románik, princezná, potetovaná rocková hviezda, španielske vinárstvo...ale pozor! Nie je to žiadne klišé. Autorka Angelina M.Lopez napísala výbornú romancu s postavami, ktoré sú pútavé a sympatické. Nechýbajú vášnivé sexuálne scény, emócie, nečakané zvraty. Jednoducho, veľmi vydarené pokračovanie série a Zvodných peňazí. Moderný, sexi a svižný príbeh.