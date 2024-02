Musk: Prvý pacient s čipom v mozgu dokáže ovládať myš počítača mysľou

Washington 21. februára (TASR) - Prvý pacient, ktorému pred niekoľkými týždňami implantovali do mozgu čip, dokáže mysľou ovládať kurzor počítačovej myši. Oznámil to v pondelok zakladateľ startupovej spoločnosti Neuralink Elon Musk, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Spoločnosť Neuralink implantovala prvýkrát čip do ľudského mozgu koncom januára a Musk teraz oznámil, že experiment je úspešný. "Zdá sa, že pacient sa úplne zotavil bez nežiadúcich účinkov," povedal v rozhovore streamovanom na platforme X.



Zároveň uviedol, že pacient dokáže hýbať kurzorom myši po obrazovke počítača len mysľou.



Technológia spoločnosti Neuralink funguje prostredníctvom zariadenia, ktoré je veľké asi ako päť mincí naskladaných na sebe. Tento čip sa vkladá do mozgu človeka počas invazívnej operácie.



Cieľom startupu, ktorý Musk založil v roku 2016, je vybudovať priame spojenie medzi komunikačnými linkami mozgu a počítača. Ambíciou je posilniť ľudské schopnosti, liečiť niektoré neurologické ochorenia, ako je napríklad Parkinsonova choroba či amyotrofická laterálna skleróza, a jedného dňa možno dokonca dosiahnuť symbiózu človeka a umelej inteligencie.



Musk nie je jediný, kto sa v tomto odbore snaží dosiahnuť pokrok. Americký podnikateľ údajne pre meškanie oslovil s návrhom na spoluprácu austrálsku spoločnosť Synchron, ktorá implantovala svoje prvé zariadenie pacientovi v júli 2022.