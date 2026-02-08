< sekcia Import
Muž chcel prejsť cez hranice so strelivom bez povolenia
Košická krajská policajná hovorkyňa Jana Illésová pre TASR potvrdila, že ide o prípad, o ktorom v uplynulých dňoch informovala FS.
Vyšné Nemecké 8. februára (TASR) - V cele policajného zaistenia skončil muž, ktorý sa tento týždeň pokúsil prejsť cez hraničný priechod vo Vyšnom Nemeckom aj so strelivom. Vyšetrovateľ začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci prečinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Informuje o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
„Cez hranicu sa ako vodič dodávkového vozidla pokúsil z územia Slovenskej republiky prejsť cudzí štátny príslušník, ktorý mal v batožinovom priestore väčšie množstvo streliva držaného bez príslušného povolenia,“ spresňuje s tým, že vďaka vzájomnej spolupráci finančnej správy (FS) a polície mužovi obmedzili osobnú slobodu.
