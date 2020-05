Ind na druhý pokus zavraždil manželku jedovatým hadom

Naí Dillí 25. mája (TASR) - Indovi sa nevydaril prvý pokus usmrtiť manželku vretenicou, ale zatkli ho po tom, čo údajne manželku zavraždil, keď do jej izby vypustil kobru. V pondelok to oznámila polícia v indickom štáte Kérala, informovala tlačová agentúra AFP.



Polícia uviedla, že záznamy telefonátov ukázali, že muž menom Súradž bol v kontakte s manipulantmi s hadmi a takisto sledoval na internete videá zachytávajúce hady.



Ind (27) získal v marci silne jedovatú vretenicu retiazkovú, ktorá pohryzla jeho manželku Uthru a spôsobila, že žena musela zostať v nemocnici takmer dva mesiace. Agentúre AFP to povedal policajný predstaviteľ Ašok Kumár.



Keď sa žena tento mesiac ešte stále zotavovala v dome svojich rodičov, Súradž získal od chovateľa hadov kobru a v noci hodil plaza na spiacu manželku.



"Súradž zostal v tej istej izbe ako Uthra, akoby sa nič nestalo. Potom na druhý deň ráno pokračoval vo svojej bežnej činnosti, až ho vyrušili výkriky Uthrinej matky," uvádza sa vo vyhlásení polície. "Vzali ju do nemocnice, kde lekár konštatoval jej smrť."



Rodičia Uthry nadobudli podozrenie voči zaťovi, keď sa Súradž už niekoľko dní po manželkinej smrti pokúšal zaistiť pre seba jej majetok.



Pochádzala z bohatej rodiny, ale Súradž, ktorý pracoval v súkromnej banke, nebol majetný.



Manželia mali jednoročné dieťa.



Polícia uviedla, že súčasťou manželstva bolo obrovské veno, ktoré ženbou Ind získal. Veno pozostávalo z takmer 100 zlatých mincí, nového auta a približne 500.000 rupií v hotovosti.



Podľa indických médií sa muž chcel s manželkou rozviesť a znovu sa oženiť.



"Súradž sa obával, že po rozvode s Uthrou by musel vrátiť celé veno. Vtedy sa rozhodol, že ju zavraždí," uvádza policajné vyhlásenie.



Zatkli aj dodávateľa hada.