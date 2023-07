Muž sa snažil vyškriabať žene oko a vyhrážal sa, už čelí obvineniu

Stará Ľubovňa 10. júla (TASR) - Z trestného činu nebezpečného vyhrážania polícia obvinila 74-ročného muža žijúceho v jednej z obcí v okresne Stará Ľubovňa. Prípad sa týka hádky medzi manželmi z piatka (7. 7.) popoludnia v rodinnom dome, ktorá vyústila až do fyzického útoku muža voči žene. Informovala o tom prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



"Chytil ju okolo krku, dusil ju a neustále sa jej vyhrážal zabitím. Muž sa snažil žene vyškriabať oko, pričom ju poškrabal na tvári. Neskôr vzal z kuchyne nôž a kričal na manželku, že ju zabije a vyhodí ju z domu," uviedla hovorkyňa. Agresívne správanie muža vzbudilo u manželky strach o svoj život a bála sa, že svoje vyhrážky uskutoční.



Polícia muža zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) v Podolínci spracoval podnet na podanie návrhu na vzatia obvineného do väzby.