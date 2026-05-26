Myslíte si, že stačí piť vodu?
Odborník vysvetľuje, prečo telo potrebuje viac.
Autor OTS
Bratislava 26. mája (OTS) - Väčšina ľudí si myslí, že dodržiava pitný režim správne, no napriek tomu môže byť organizmus nedostatočne hydratovaný. Pri športe, chorobe či zvýšenej záťaži totiž telo nestráca len vodu, ale aj kľúčové elektrolyty – najmä sodík, draslík, horčík a vápnik, ktoré rozhodujú o správnom fungovaní svalov, nervového systému aj vstrebávaní tekutín. Bez nich voda nedokáže plniť svoju úlohu efektívne, čo sa môže prejaviť únavou, poklesom výkonu či pomalším zotavením organizmu.
„Hydratácia nie je len otázkou množstva prijatých tekutín, ale aj ich zloženia. Práve tento faktor rozhoduje o tom, či organizmus dokáže tekutiny efektívne využiť. Pri športe dochádza k nadmernému poteniu, ktorým organizmus stráca vodu aj minerály, najmä sodík,“ vysvetľuje farmaceut Marek Mikolajčík z lekárne Dr. Max v Kežmarku. Upozorňuje, že už strata tekutín na úrovni 2 % telesnej hmotnosti vedie k poklesu výkonu a zvýšenej únave.
Foto: Farmaceut Marek Mikolajčík z lekárne Dr. Max v Kežmarku
Rozdelenie nápojov: Kedy siahnuť po hypotónnom roztoku?
Pre efektívnu hydratáciu je dôležité rozumieť rozdielom medzi športovými nápojmi, ktoré sa delia podľa koncentrácie látok. „Najrýchlejšie sa do tela vstrebávajú hypotonické roztoky, ktoré majú nižšiu koncentráciu cukrov a minerálov než krvná plazma. Práve tie sú podľa štúdií najúčinnejšie na udržanie hydratácie počas dlhšieho výkonu. Izotonické nápoje predstavujú kompromis medzi energiou a hydratáciou, zatiaľ čo hypertonické roztoky s vysokým obsahom cukrov slúžia primárne na doplnenie energie, no na samotnú hydratáciu sú menej vhodné, pretože sa vstrebávajú pomalšie,“ vysvetľuje Marek Mikolajčík.
Rehydratácia počas choroby
Význam elektrolytov sa naplno prejavuje aj pri zdravotných komplikáciách, ako sú hnačky, vracanie či horúčka. V týchto situáciách čistá voda nestačí a môže byť dokonca nedostatočná na pokrytie strát. „Pri rehydratácii je kľúčová prítomnosť glukózy, ktorá podporuje vstrebávanie sodíka v čreve. To následne uľahčuje vstrebávanie vody. Preto sú špeciálne rehydratačné roztoky oveľa účinnejšie ako pitie samotnej vody,“ hovorí farmaceut z Lekárne Dr. Max.
Špecifické potreby detí a seniorov
Správny príjem tekutín je kritický najmä u citlivých skupín populácie. U detí je riziko dehydratácie vyššie kvôli ich fyziológii, zatiaľ čo u starších ľudí hrá rolu slabnúci pocit smädu. „Pre dospelého človeka platí všeobecné odporúčanie prijať približne 30 až 35 ml tekutín na kilogram telesnej hmotnosti za deň. U detí a seniorov však musíme byť obozretnejší, pretože dehydratácia u nich postupuje veľmi rýchlo,“ upozorňuje farmaceut.
