Mýty verzus veda

Foto: Slovart

Bratislava 5. septembra (OTS) - Zoznámte sa s Egyptskými mýtmi od stvorenia sveta, cez Atumovo oko, Ra a Hathor, Usira a Eset, Hora a Sutech, spoznajte egyptských faraónov a kráľov, posvätné zvieratá, hrobky a spôsoby mumifikácie.Egyptská civilizácia patrí k najstarším na svete. História starovekého Egypta sa začala písať okolo roku 3500 pred naším letopočtom. Vládli v ňom králi a kráľovné, ktorých nazývali faraóni. Egypťania verili, že faraóni sú zosobnením bohov a súčasťou ich každodenného života bolo náboženstvo a mýty.Autorkaopisuje množstvo udalostí a príbehov z Egypta, ktoré sa zachovali dodnes a patria k najstarším mýtom sveta. Egyptské mýty s podtitulomv preklade Jany Nagyovej sú už treťou knihou z pútavej ilustrovanej série, ktorá vyšla vo Vydavateľstve SLOVART. Prvou knihou v sérii boli Grécke mýty a minulý rok k nim pribudli Severské mýty Cez knihu Vesmírna stanica nazriete do zákulisia možného života vo vesmírnej stanici.Vedeli ste, že vesmírna stanica obehne Zem 16-krát za deň? Aké to je, keď človek obieha okolo Zeme rýchlosťou vyše 28 000 kilometrov za hodinu? A môžu vo vesmíre rásť rastliny?Zistite kto a ako v nej žije, čo je potrebné na cestu do kozmu, ako vyzerá deň astronautov na obežnej dráhe, aké robia vedecké pokusy, ale aj to, ako riešia hygienu, stravujú sa či upratujú. V tejto knihe sa dočítate aj o tom, v čom spočíva práca ľudí, ktorí sa zo Zeme starajú o bezpečnú prevádzku vesmírnej stanice. Kniha obsahuje aj šikovný slovník, vďaka ktorému mladí čitatelia lepšie porozumejú tejto problematike. V závere knihy zas nájdu tipy na výlety súvisiace s touto témou, napríklad do Národného múzea letectva a kozmonautiky v USA či do Národného vesmírneho centra vo Veľkej Británii.O preklad knihy sa postarala Radka Smržová.