Osveta a prevencia sú v prípade onkologických ochorení nevyhnutné

Bratislava 30. júla (TASR) – Základným predpokladom úspešnej liečby pri onkologických ochoreniach je včasná diagnostika, osveta a prevencia sú nevyhnutné. Zdôrazňuje to minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) pri príležitosti blížiaceho sa Dňa narcisov. Verejná zbierka Ligy proti rakovine sa tento rok pre pandémiu nového koronavírusu zmenila na virtuálnu a potrvá od 31. júla do 14. augusta.



"Včasná diagnostika je pri onkologických ochoreniach základným predpokladom úspešnej liečby. Osveta a prevencia je v tejto oblasti nevyhnutná. Aj vďaka nej môžeme zlepšiť dostupnosť a zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti o onkologických pacientov," hovorí Krajčí.



Rezort zdravotníctva podľa neho podporuje aktivity, ktoré pomáhajú šíriť osvetu a prevenciu v boji proti rakovine. Je ním aj Deň narcisov, jeden z najstarších projektov, ktoré upriamujú pozornosť verejnosti na problematiku onkológie.



Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) evidujeme na Slovensku viac ako 226.000 pacientov s nádorovými ochoreniami. Predpokladá sa, že v roku 2020 pribudne približne 40.000 nových prípadov.



Medzi najrizikovejšie diagnózy patrí zhubný nádor hrubého čreva, a to rovnako u mužov ako aj u žien. Najčastejšou diagnózou u žien je karcinóm prsníka, nasleduje kolorektálny karcinóm a karcinóm maternice. U mužov je najčastejší kolorektálny karcinóm, nasleduje zhubný nádor pľúc a prostaty. Nádorové ochorenia postihujú viac ženy ako mužov.



Kvalifikované vyhodnocovanie údajov v oblasti onkológie zabezpečuje Národný onkologický inštitút. "Úspešnosť onkologickej liečby na Slovensku sa v posledných rokoch výrazne posunula v prospech liečiteľnosti ochorení, na ktoré sme mali v minulosti pomerne málo účinné liečebné možnosti," približuje ministerstvo. Ide napríklad o prípad metastatického štádia melanómu alebo karcinómu pľúc. Slovenskí onkológovia dosiahli úspechy aj takzvanou personalizovanou medicínou, v rámci ktorej je pacientom liečba "šitá na mieru". Ministerstvo zároveň upriamuje pozornosť na nevyhnutnosť realizácie preventívneho skríningového programu.