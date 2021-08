Antigénové testovanie v nemocniciach sa rozbieha

Bratislava 16. augusta (TASR) – Antigénové testovanie za manipulačný poplatok päť eur sa bude postupne robiť v 68 nemocniciach po celom Slovensku. Proces postupne nabieha do praxe, väčšina testovacích miest je už v prevádzke. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.



„Záujemcovia o antigénové testovanie môžu testy absolvovať bez obmedzenia počtu, avšak za spomínaný manipulačný poplatok," pripomenula Eliášová.



Naďalej okrem toho budú fungovať aj komerčné mobilné odberové miesta, kde však štát do cenotvorby nezasahuje. Cena za test tak môže byť rôzna.



„Ľudia sa môžu v indikovaných prípadoch bezplatne testovať aj PCR testom objednaním sa prostredníctvom stránky www.korona.gov.sk, kde im následne príde formou SMS miesto, dátum a čas testovania," dodala hovorkyňa.