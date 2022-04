MZ SR eviduje 36 žiadostí o refundáciu za prevoz zosnulých na COVID-19

Bratislava 10. apríla (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR k strede (6. 4.) eviduje 36 žiadostí o refundáciu nákladov za prevoz zosnulých na ochorenie COVID-19. Pre TASR to uviedol komunikačný odbor rezortu.



Pozostalí, ktorým príbuzní zomreli v roku 2021 na ochorenie COVID-19 v zariadení minimálne 100 kilometrov od bydliska, môžu od 16. februára požiadať o refundáciu nákladov za ich prevoz. Žiadať môžu o finančný príspevok do výšky 1000 eur. Vzor žiadosti je zverejnený na webovej stránke MZ SR. Žiadosti je možné podávať do 30. júna.