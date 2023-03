MZ vydalo výnos o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne

Bratislava 30. marca (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR vo štvrtok zverejnilo vyhlášku o prerozdeľovacom mechanizme pre zdravotné poisťovne. Vyhláška presne definuje výšku úhrad pre jednotlivé typy zdravotnej starostlivosti. Je účinná od štvrtka.



Rezort predpokladá, že celkové výdavky v sektore by mali tento rok dosiahnuť výšku 8,1 miliardy eur. "Tieto výdavky pozostávajú najmä z výdavkov verejného zdravotného poistenia, výdavkov kapitoly MZ SR a z prostriedkov plánu obnovy," vysvetlil.



Celkové výdavky verejného zdravotného poistenia sa očakávajú na úrovni sedem miliárd eur, z čoho 6,8 miliardy eur tvoria priamo výdavky na zdravotnú starostlivosť. "Táto suma je rozdelená medzi tri zdravotné poisťovne," vysvetlilo ministerstvo. Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mať podľa vyhlášky na zdravotnú starostlivosť k dispozícii 63,87 percenta z disponibilných zdrojov, súkromná poisťovňa Dôvera 27,46 percenta a súkromná Union zdravotná poisťovňa 8,67 percenta.



Vyhláška tiež pretavuje do praxe rozpočtovanie výdavkov verejného zdravotného poistenia na vecné oblasti, ako sú ústavná zdravotná starostlivosť alebo všeobecná ambulantná starostlivosť. "Cieľom je alokovať zdroje do prioritných oblastí v zdravotníctve či zabezpečiť rast výdavkov v súlade s legislatívou a aktuálnymi možnosťami verejných financií," vysvetlilo MZ.



Podľa vyhlášky je napríklad pre poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti minimálne vyčlenených celkovo takmer 2,49 miliardy eur, pre lekárov špecialistov vyše 1,26 miliardy, pre všeobecných lekárov vyše 456 miliónov, pre záchrannú zdravotnú službu vyše 183 miliónov a pre kúpeľnú starostlivosť vyše 60 miliónov eur.



"Do ústavnej zdravotnej starostlivosti poputuje podľa prísľubov vlády SR celkovo o 29 percent zdrojov, teda o 553 milióna eur viac, ako boli skutočné výdavky vlani. Na zabezpečenie ambulantnej zdravotnej starostlivosti bolo vyčlenených o 20 percent zdrojov viac, čo predstavuje nárast o 284 miliónov eur oproti roku 2022," dodal rezort.



Na vydanie vyhlášky čakali Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) či zástupcovia ambulancií, ktorí rokujú so zdravotnými poisťovňami o zmluvných podmienkach na tento rok.