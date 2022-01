Na návštevu Švajčiarska treba test len dvom skupinám

Bern/Bratislava 27. januára (TASR) - Na vstup do Švajčiarska potrebujú negatívny výsledok testu na ochorenie COVID-19 už len cestujúci, ktorí nie sú zaočkovaní alebo po prekonaní ochorenia. Zároveň by sa mala skrátiť platnosť covidových certifikátov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informuje na svojom webe.



Zaočkovaní cestujúci a tí, ktorí ochorenie prekonali, po novom test nepotrebujú. "Pre neočkované osoby testovacia povinnosť zostáva v platnosti, avšak ruší sa povinnosť druhého testu po štvrtom až siedmom dni po príchode do krajiny," spresnil rezort.



Platnosť covidových certifikátov pre očkovaných a po prekonaní ochorenia chce Švajčiarsko skrátiť na deväť mesiacov, a to od 31. januára.



Povinnosť vyplniť vstupný formulár platí už len pre cestujúcich letecky alebo diaľkovými autobusovými linkami.