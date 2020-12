Na Bojnický zámok zavíta svätý Mikuláš, múzeum bude otvorené dlhšie

Bojnice 3. decembra (TASR) - Bojnický zámok navštívi svätý Mikuláš. Návštevníci ho budú môcť stretnúť 4. a 5. decembra na prehliadkovej trase múzea, ktoré bude v týchto dňoch otvorené do večerných hodín. TASR o tom informovala kultúrno-propagačná manažérka Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Bojnice Petra Gordíková.



"Mikuláš sa s deťmi rád odfotí, porozpráva, a tým poslušným odovzdá sladký balíček," uviedla Gordíková.



Počas 4. a 5. decembra bude podľa nej múzeum otvorené od 12.00 do 18.00 h, aby si rodiny s deťmi mohli vychutnať mikulášsku prehliadku zámku aj s jedinečnou atmosférou dotváranou svetlom vianočných stromčekov a veľkého adventného venca.



SNM - Múzeum Bojnice opäť pripravilo pri príležitosti vianočných sviatkov i podujatie Vianoce na zámku. Začne sa 6. decembra a potrvá do 6. januára 2021.