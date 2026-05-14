Štvrtok 14. máj 2026Meniny má Bonifác
Na Bonifáca má byť oblačno, pozor na prehánky

Na snímke zvýšená oblačnosť. Foto: TASR - Jakub Kotian

V západnej polovici postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti.

Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. V západnej polovici postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Cez deň ojedinele, na západe a severe miestami, dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie.

Najnižšia nočná teplota 9 až 4, lokálne, najmä v údoliach, 3 až -2 stupne C. Prízemný mráz ojedinele aj v nížinách.

Najvyššia denná teplota 17 až 22, na severe ojedinele okolo 15 stupňov C.

Bezvetrie alebo slabý, cez deň postupne juhovýchodný až južný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na západe v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h).





Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 15 až 11 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 11 až 7 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 7 až -2 stupne Celzia.





Zdroj: SHMÚ
