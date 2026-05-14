Na Bonifáca má byť oblačno, pozor na prehánky
Autor TASR
Bratislava 14. mája (TASR) - Jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno. V západnej polovici postupne ďalšie pribúdanie oblačnosti. Cez deň ojedinele, na západe a severe miestami, dážď alebo prehánky, na hrebeňoch Tatier sneženie.
Najnižšia nočná teplota 9 až 4, lokálne, najmä v údoliach, 3 až -2 stupne C. Prízemný mráz ojedinele aj v nížinách.
Najvyššia denná teplota 17 až 22, na severe ojedinele okolo 15 stupňov C.
Bezvetrie alebo slabý, cez deň postupne juhovýchodný až južný vietor 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), na západe v nárazoch ojedinele okolo 15 m/s (55 km/h).
Zdroj: SHMÚ
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 15 až 11 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 11 až 7 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 7 až -2 stupne Celzia.
