Na celom Slovensku sa môže až do soboty doobedia vyskytnúť hmla
Pre oblasť Jelšavy naďalej platí upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10.
Autor TASR
Bratislava 16. januára (TASR) - Na celom Slovensku sa môže od piatka až do soboty (17. 1.) doobedia vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá predbežne platí pre celé Slovensko do soboty 10.00 h.
V Bratislavskom kraji a v okresoch Senica a Trnava upozorňujú meteorológovia na poľadovicu. Výstraha prvého stupňa platí do soboty 10.00 h.
