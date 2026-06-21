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Na celom Slovensku sa môžu vyskytnúť búrky, niekde aj vysoké teploty

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Pre okres Pezinok zároveň platí výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou, a to do 10.00 h.

Autor TASR
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Bratislava 21. júna (TASR) - Na celom Slovensku sa môžu v nedeľu vyskytnúť búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe. Vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí pre všetky okresy, v niektorých do 16.00 h, v iných do 21.00 h. Niektoré časti Slovenska môžu potrápiť aj vysoké teploty nad 33 stupňov. V platnosti sú výstrahy prvého aj druhého stupňa.

Pre celý Bratislavský kraj, väčšinu okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja a okres Veľký Krtíš platí výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami. Prvostupňovú výstrahu vydali pre väčšinu okresov Banskobystrického, Trenčianskeho a Košického kraja a pre okresy Topoľčany, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Humenné, Prešov a Vranov nad Topľou. Výstrahy platia od 13.00 do 19.00 h.

Pre okres Pezinok zároveň platí výstraha prvého stupňa pred prívalovou povodňou, a to do 10.00 h.
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