Na celom Slovensku sa počas pondelka môže vyskytnúť hmla

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do polnoci.

Autor TASR
Bratislava 22. decembra (TASR) - Na celom Slovensku sa počas pondelka môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa do polnoci. Informuje o tom na svojom webe.

„Ojedinele sa očakáva, najmä v nočných a ranných hodinách, výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s takouto dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný,“ ozrejmili meteorológovia.

Výstrahu prvého stupňa pred hmlou vydali predbežne aj na utorok (23. 12.). Platiť má od polnoci do 12.00 h.
