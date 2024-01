OPATRNE: Na celom Slovensku treba rátať s hmlou

Bratislava 18. januára (TASR) - Na celom Slovensku treba vo štvrtok rátať s hmlou. Poľadovica sa môže vyskytnúť v okresoch severného Slovenska. S vetrom treba rátať v Bratislavskom kraji, v niektorých okresoch Trnavského kraja a v okrese Šaľa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe a vydal pre tieto javy výstrahy prvého stupňa.



SHMÚ informoval, že v Bratislavskom kraji, v niektorých okresoch Trnavského kraja a v okrese Šaľa môže vietor dosahovať rýchlosť 65 až 70 kilometrov za hodinu. Treba s ním rátať do piatka (19. 1.) 8.00 h. S poľadovicou treba rátať v takmer všetkých okresoch Žilinského kraja a v okrese Považská Bystrica do piatka (19. 1.) 7.00 h.



Meteorológovia takisto varovali pred hmlou na celom Slovensku, ktorá má trvať do polnoci. Pre okres Michalovce naďalej platí hydrologická výstraha prvého stupňa.