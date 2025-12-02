Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na celom území Slovenska treba do utorkového obeda počítať s hmlou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 12.00 h.

Autor TASR
Bratislava 2. decembra (TASR) - Na celom území Slovenska treba do utorkového obeda počítať s hmlou. Vo väčšine okresov sa vyskytuje aj poľadovica. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Informoval o tom na svojom webe.

Výstraha prvého stupňa pred hmlou platí do 12.00 h. Meteorológovia očakávajú výskyt hmiel s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ varujú.

Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou vydal ústav pre všetky okresy Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja. Tiež pre viaceré okresy Košického, Nitrianskeho, Trnavského a Prešovského kraja. Trvá do 10.00 h.
