Na celom území SR hrozia búrky, na juhozápade môžu byť veľmi silné

Bratislava 9. júna (TASR) - Na celom území Slovenska hrozia v nedeľu búrky. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre juhozápad krajiny vydal zvýšenú výstrahu.



Výskyt búrok predpovedajú meteorológovia od poludnia na východnom a postupne i na ostatnom území Slovenska. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom, nárazovým vetrom a krúpami.



Od 16.00 h až do polnoci platí zvýšená výstraha 2. stupňa pre juhozápadné okresy v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Úhrny zrážok pri nich sa môže pohybovať od 30 do 50 mm v priebehu 30 minút. Sprievodným javom môže byť aj nárazový vietor s rýchlosťou 70 - 110 km/h, padať môžu tiež krúpy s priemerom nad 2 centimetre.



SHMÚ varuje pred možnými obmedzeniami, materiálnymi škodami i ohrozením zdravia. Výstraha pred búrkami na väčšine územia krajiny pretrvá až do pondelka (10.6.)