Na čo je potrebné myslieť pri príprave na pôrod

Bratislava 15. augusta (OTS) - Práve vedomosti a príprava sú faktory, vďaka ktorým veľa žien cíti, že má počas pôrodu určitú kontrolu nad zmenami, ktoré sa dejú v jej tele a vlastne aj v jej živote. A to môže byť neuveriteľne upokojujúce. Pozor treba dávať na prehnané nároky – pocit, že musíte urobiť všetko preto, aby ste mali dokonalý pôrod, vytvára ďalšie, často zbytočné, obavy.



Aby príprava na pôrod neprerástla žene i jej blízkym cez hlavu, existujú spôsoby, ako tento proces zjednodušiť, zlepšiť zážitok z pôrodu a viac si užívať obdobie tehotenstva. Ktoré sú teda tie základné veci, ktoré majú najzásadnejší význam? Ako si pripraviť telo a myseľ na pôrod bez toho, aby ste sa zbláznili?



Vzdelávajte sa, ale nestrachujte sa

Znalosti sú kľúčom k informovanému rozhodovaniu sa počas tehotenstva aj pôrodu. Ak ich je však priveľa, môžu vás vystrašiť. Dosiahnuť správnu rovnováhu pomôže absolvovanie predpôrodného kurzu, ktorý vedie certifikovaná pôrodná asistentka. V prípade, že máte partnera, mal by sa takisto kurzu zúčastniť. Cieľom je naučiť sa základy pôrodného procesu – napríklad, kedy je čas ísť do nemocnice, ako správne dýchať alebo s akými medicínskymi zásahmi sa môžete počas pôrodu stretnúť. Budete sa tak lepšie vedieť podieľať na rozhodovaní. Ak sa chcete dozvedieť viac o niečom konkrétnom, napríklad o možnostiach tlmenia bolesti, namiesto toho, aby ste sa vydali do často divokých vôd Googlu, poraďte sa so svojím lekárom alebo pôrodnou asistentkou.



Vytvorte si základný a flexibilný pôrodný plán

Zmapovanie toho, ako by ste chceli, aby váš pôrod prebiehal, vám pomôže cítiť sa istejšie. Zároveň

majte na pamäti, že pôrodný plán je len plán a keď sa pôrod rozbehne, nedá sa s istotou predpovedať, či nebudete musieť vy alebo lekári na ceste k vytúženému bábätku vykonať aj nejaké zmeny. Preto je lepšie pôrodný plán zjednodušiť a počítať s tým, že veci nemusia ísť podľa vašich predstáv. Zaraďte doň informácie, ktorými zdravotníckemu zariadeniu ujasníte:

- koho podpornú prítomnosť chcete pri pôrode (partnera, dulu, priateľa/priateľku alebo príbuzného),

- či chcete mať možnosť zvoliť si pôrodnú polohu,

- či ste otvorená podaniu liekov proti bolesti,

- koho chcete, aby prestrihol pupočnú šnúru,

- či plánujete dojčiť,

- či chcete odobrať perinatálne tkanivá – pupočníkovú krv, tkanivo pupočníka a placentu.

Aby ste predišli stresovým situáciám, tieto body si prediskutujte už vopred. Napríklad v prípade odberu perinatálnych tkanív je dobré si to vopred objednať.



Premýšľanie nad pôrodným plánom je zároveň skvelým pomocníkom pri rozhodovaní sa, čo si zbaliť do tašky, ktorú si so sebou vezmete do pôrodnice. Okrem povinných a odporúčaných vecí, ktoré vám poradí lekár/pôrodná asistentka alebo ktoré nájdete na webovej stránke zdravotníckeho zariadenia, si môžete pribaliť aj drobnosti, ktoré vám pobyt v pôrodnici spríjemnia.



Pôrod – jedinečná príležitosť na odber pupočníkovej krvi a placenty

Pri množstve vecí, ktoré treba pred pôrodom pripraviť, sa môže stať, že budúce mamičky zabezpečenie odberu perinatálnych tkanív, teda pupočníkovej krvi, tkaniva pupočníka a placenty, odložia na neskôr. Ide pritom o jedinečné zdroje kmeňových buniek, ktoré sa dajú uchovať len pri pôrode. Ich potenciál sa ukazuje pri liečbe mnohých závažných ochorení, ktoré môžu prísť kedykoľvek počas celého života. Odborníci preto odporúčajú preštudovať si materiály a nachystať potrebnú dokumentáciu v dostatočnom predstihu pred termínom pôrodu.

Prečo sú perinatálne tkanivá také výnimočné?



„Pupočníková krv sa používa ako zdroj krvotvorných kmeňových buniek pri štandardnej liečbe - transplantácii krvotvorných kmeňových buniek, známejšej možno ako transplantácia kostnej drene,“ vysvetľuje molekulárna genetička a odborná poradkyňa Cord Blood Center MSc. Dominika Valent Raffajová. „Tá sa využíva napríklad pri onkologických a hematologických ochoreniach, ako sú leukémie, lymfómy, niektoré typy solídnych nádorov a anémie, ale aj na niektoré poruchy imunity či metabolické ochorenia. Ide o niekoľko desiatok ochorení.“ Placenta obsahuje tieto bunky niekoľkonásobne viac. „Mnoho výskumníkov a aj lekárov hovorí, že placenta je našou zlatou baňou alebo teda zlatou baňou na regeneratívne účely. V porovnaní s pupočníkovou krvou je placenta omnoho viac bohatšia na rôzne typy kmeňových buniek, ktoré majú silnú proliferačnú a regeneratívnu schopnosť,“ upresňuje Dr. med. Thoennissen, špecialista na internú medicínu, hematológiu a onkológiu z Mníchova, ktorý sa výskumom kmeňových buniek zaoberá už 15 rokov. Molekulárna genetička dopĺňa, že výhodou buniek získaných z placenty je, že vďaka ich unikátnym imunitným vlastnostiam sú oveľa lepšie tolerované v organizme príjemcu. Preto z nej môžu mať prospech aj rodičia či iní príbuzní dieťaťa. Navyše, aj túto oblasť sprevádza výrazný technologický pokrok a uchovanie placenty sa tak stáva cenovo dostupnejším pre všetkých, ktorí zvažujú „doživotnú zdravotnú poistku“ pre svoje deti.







Odberu sa neobávajte

Samotného odberu sa netreba obávať – je bezbolestný a bezpečný. Navyše, dá sa uskutočniť pri všetkých typoch pôrodu a aj pri dotepaní pupočníka.

„Odber je možné vykonať aj pri pôrode cisárskym rezom, keď má rodička epidurálnu, spinálnu alebo celkovú anestéziu. Taktiež pri predčasnom pôrode a dokonca aj vtedy, keď má mamička cukrovku či gestózu," potvrdzuje gynekológ MUDr. Robert Hlávek, PhD.

Odberom perinatálnych tkanív pri pôrode získate pre vaše dieťatko jedinečné zdroje použiteľné na liečbu počas celého života. Rýchly a výhradný prístup ku krvotvorným kmeňovým bunkám môže výrazne zvýšiť šance na vyliečenie možného závažného ochorenia či už samotného dieťaťa alebo jeho súrodencov.