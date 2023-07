Na D2 v smere do Českej republiky bude v utorok čiastočná uzávera

Bratislava 18. júla (TASR) - Na bratislavskej diaľnici D2 v smere do Českej republiky v úseku diaľničného mosta estakáda na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu bude v utorok čiastočná uzávera. Dôvodom je oprava vozovky. TASR o tom informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Čiastočná uzávera bude pre nevyhnutné stavebné údržbové práce v ľavom jazdnom v úseku od 62,5 až 62,2 kilometra od 21.00 h do 23.00 h. "Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu," doplnila NDS.



Zároveň apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlosti.