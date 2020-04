Na Hlavné námestie sa má čoskoro vrátiť socha napoleonského vojaka

Bratislava 26. apríla (TASR) – Na svoje miesto, teda na Hlavné námestie v Bratislave, by sa mala už čoskoro vrátiť socha napoleonského vojaka. Socha vojaka opretého o lavičku pred francúzskym veľvyslanectvom je pritom jednou z turistických atrakcií v hlavnom meste. Obyvateľom i návštevníkom chýba od začiatku septembra 2018, keď ju poškodili vandali.



"Už na budúci týždeň, najneskôr však druhý májový týždeň, by sa mal o lavičku na Hlavnom námestí opäť opierať napoleonský vojak," píše na sociálnej sieti mestská časť Staré Mesto, ktorá je vlastníkom predmetnej sochy.



Poškodená socha ležala dlhší čas v sklade Technických služieb Starého Mesta. Opravu podľa mestskej časti spomaľovalo vyšetrovanie, problémom boli tiež financie a aj samotná oprava bola komplikovaná. Keďže ide o umelecké dielo, samospráva musela a chcela rešpektovať aj názor dedičov autorských práv "napolencovho" zhotoviteľa, teda sochára Juraja Meliša. "Socha je opravená a čaká na inštalovanie. Po novom bude upevnená do špeciálneho sokla, čiže vyvaliť ho sa len tak nepodarí," približuje mestská časť.



Socha bola na Hlavnom námestí umiestnená 26. júla 1997 v rámci "Korzo párty", ktorá sa konala na oslavu vynovenej a zrekonštruovanej pešej zóny. V Starom Meste vtedy pribudli aj ďalšie známe sochy Schöne Náci a Čumil.