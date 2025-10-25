Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 25. október 2025Meniny má Aurel
< sekcia Import

Na horách na severe Slovenska hrozí víchrica

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Meteorológovia v týchto lokalitách predpokladajú nad pásmom lesa výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu.

Autor TASR
Bratislava 25. októbra (TASR) - Na horách vo viacerých okresoch severného Slovenska hrozí v nedeľu (26. 10.) víchrica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozornil na svojom webe a vydal výstrahy prvého stupňa s predbežnou platnosťou až do nedeľnej polnoci.

S vetrom na horách treba počítať v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Výstrahy platia pre okresy Žilina, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad.

Meteorológovia v týchto lokalitách predpokladajú nad pásmom lesa výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu a/alebo priemernú rýchlosť do 85 kilometrov za hodinu, čo zodpovedá parametrom víchrice.

„Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a pod.),“ varuje SHMÚ.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník

ŠIPOŠ: Fico sa obáva prevratu, preto ho chceme pokojnou cestou urobiť