Na horách na severnom a strednom Slovensku treba počítať s víchricami

Bratislava 26. apríla (TASR) - V Liptovskom Mikuláši, v Brezne a v Poprade sa môže v stredu ráno na horách vyskytnúť silná víchrica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre okresy výstrahu druhého stupňa. Veternejšie môže byť podľa neho aj v ďalších okresoch severného a stredného Slovenska.



Výstraha druhého stupňa pre Liptovský Mikuláš, Brezno a Poprad platí do 10.00 h. Vietor tam môže na horách dosiahnuť krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. SHMÚ ozrejmil, že predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a daných oblastiach bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.



Víchrica na horách sa podľa meteorológov môže vyskytnúť aj v Tvrdošíne, Ružomberku a Banskej Bystrici. Pre okresy platí do 10.00 h výstraha prvého stupňa. Vietor môže dosiahnuť krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 125 kilometrov za hodinu.



Meteorológovia predbežne vydali výstrahu prvého stupňa pred prízemným mrazom. Platiť má od stredy večera do štvrtka (27. 4.) rána pre väčšinu územia Slovenska.