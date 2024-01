Na horách sa rozfúka, treba počítať s mohutnou víchricou

Bratislava 17. januára (TASR) - Na horách na severnom a strednom Slovensku treba v stredu večer počítať so silnou až mohutnou víchricou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) pre viaceré okresy vydal výstrahu druhého stupňa. Platí do polnoci.



Výstraha sa týka takmer všetkých okresov Žilinského kraja, platí aj pre okresy Brezno, Banská Bystrica a Poprad. Vietor tam môže na horách dosiahnuť krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu. SHMÚ ozrejmil, že predpokladaná rýchlosť predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.



Veternejšie môže byť aj mimo hôr. Výstraha prvého stupňa platí do štvrtka (18. 1.) 3.00 h pre okresy Tvrdošín, Poprad a Kežmarok. Na väčšine území Slovenska sa zároveň v stredu večer a vo štvrtok doobeda môže vyskytnúť poľadovica. Pre viaceré lokality meteorológovia vydali výstrahy prvého a druhého stupňa.