NA HORÁCH POZOR AJ V PONDELOK: Opäť hrozí víchrica
Výstraha platí do začiatku pondelkového popoludnia (13.00 h) pre okresy Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja.
Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Hrozba vetra so silou víchrice potrvá na horách severného a stredného Slovenska aj v prvej polovici pondelka (29. 12.). Na svojom webe to potvrdzuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstraha platí do začiatku pondelkového popoludnia (13.00 h) pre okresy Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja a očakáva v polohách nad 1500 metrov miestami výskyt vetra s rýchlosťou v nárazoch 110 - 135 km/h, resp. s priemernou rýchlosťou 70 - 85 km/h, čo zodpovedá víchrici.
