Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 28. december 2025
< sekcia Import

NA HORÁCH POZOR AJ V PONDELOK: Opäť hrozí víchrica

.
Na archívnej snímke uprostred Slavkovský štít vo Vysokých Tatrách z Gerlachova, okres Poprad. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Výstraha platí do začiatku pondelkového popoludnia (13.00 h) pre okresy Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 28. decembra (TASR) - Hrozba vetra so silou víchrice potrvá na horách severného a stredného Slovenska aj v prvej polovici pondelka (29. 12.). Na svojom webe to potvrdzuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha platí do začiatku pondelkového popoludnia (13.00 h) pre okresy Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja a očakáva v polohách nad 1500 metrov miestami výskyt vetra s rýchlosťou v nárazoch 110 - 135 km/h, resp. s priemernou rýchlosťou 70 - 85 km/h, čo zodpovedá víchrici.
.

Neprehliadnite

Na horách treba od piatka počítať so silnejším vetrom

KOVÁČIKOVÁ: Vrodené srdcové chyby sa dajú zistiť už pred narodením

SMUTNÁ BILANCIA: Ktoré slovenské osobnosti nás opustili v roku 2025?

PRIESKUM: Očakávajú Slováci na budúci rok koniec vojny na Ukrajine?