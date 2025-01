Na horách pripadol nový sneh, lavínové nebezpečenstvo v Tatrách stúpne

Liptovský Hrádok 12. januára (TASR) - Nový sneh pripadol v slovenských pohoriach, sneženie bude pokračovať i v nedeľu, sprevádzať ho bude silný vietor až víchrica. Vo Vysokých a Západných Tatrách platí dopoludnia mierne lavínové nebezpečenstvo, popoludní stúpne na zvýšené. V Malej a Veľkej Fatre a Nízkych Tatrách je lavínová hrozba nad pásmom lesa mierna. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).



"Hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh, nebezpečné sú všetky orientácie. Uvoľnenie lavín je možné už pri malom dodatočnom zaťažení, obzvlášť na strmých svahoch," uviedlo SLP.



Pozor si musia turisti podľa neho dávať na úzke žľaby, záveterné strany hrebeňov a miesta pod skalnými stenami. Tu sa môžu nachádzať vetrom ubité dosky a vankúše, ktoré sú uložené na tvrdom podklade. Tieto dve vrstvy sú medzi sebou slabo previazané. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj stredné samovoľné lavíny prevažne z nového snehu.



Za posledných 48 hodín pripadlo v Západných a Vysokých Tatrách do 30 centimetrov nového, prevažne prachového snehu. Ten je vplyvom silného vetra sfúkaný do žľabov a na záveterné strany hrebeňov, prípadne do pásma lesa. Hrebene hôr sú sfúkané do tvrdého, miestami až skalnatého podkladu. V pásme lesa sa stále nachádza voľný prachovitý sneh. Počas nedele pripadne 20 centimetrov nového snehu. "Sneženie bude však sprevádzať vietor o sile víchrice, preto bude snehová pokrývka veľmi nerovnomerne rozmiestnená a sfúkaná do tvrdých dosiek a vankúšov," upozornilo SLP s tým, že pohyb vo vysokohorskom teréne neodporúča.



Rovnako vetrom previaty sneh je hlavným lavínovým problémom vo Fatrách a Nízkych Tatrách, nebezpečné sú tam všetky orientácie. "Uvoľnenie lavín je možné hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení. Očakávajú sa malé až stredné lavíny, ktoré predstavujú riziko najmä v kombinácii s terénnymi pascami," doplnilo SLP.



Vo Fatrách a Nízkych Tatrách pripadlo za poslednú periódu sneženia do 15 centimetrov nového prachového snehu, ktorý je vplyvom silného vetra veľmi nerovnomerne rozložený a je sfúkaný do tvrdých dosiek a vankúšov. V pásme lesa sa stále nachádza voľný prachový sneh. Hrebene sú sfúkané do tvrdého, miestami až skalnatého podkladu. Počas nedele tam pripadne do 15 centimetrov nového prachového snehu, sneženie bude sprevádzať veľmi silný vietor. SLP tam rovnako neodporúča pohyb.