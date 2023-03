Na horách sa popoludní vplyvom oteplenia môžu vyskytnúť menšie lavíny

Liptovský Hrádok 17. marca (TASR) – V Nízkych a Vysokých Tatrách, v polohách nad 1700 metrov nad morom, trvá druhý lavínový stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Popoludní sa vplyvom oteplenia môžu vyskytnúť aj menšie lavíny z mokrého snehu. Informoval o tom Filip Kyzek zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Podotkol, že hlavným lavínovým problémom je vetrom previaty sneh vo vyšších polohách. Ten je uložený na záveterných miestach prevažne východných, juhovýchodných a južných expozícií, často pod sedlá a hrebene, do žľabov a pod skalné steny. "Uvoľnenie doskových lavín v týchto miestach je možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. V nižších a stredných polohách je snehová pokrývka stabilnejšia, na zamrznutej vrstve sa nachádza nový sneh, no oveľa menšie množstvo ako vo vysokých polohách," priblížil Kyzek.



Dodal, že vo Veľkej a Malej Fatre je len malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z piatich. Prevláda tu tvrdá, zamrznutá snehová pokrývka s menším množstvom nového snehu.



Celkovo za posledné dni na horách pribudlo päť až 20 centimetrov nového snehu. Na záveterných miestach, kde je uložený nový previaty sneh, môže jeho výška dosahovať 20 až 40 centimetrov. "Od piatka sa bude postupne otepľovať, teplota vzduchu v 1500 metroch vystúpi na mínus jeden stupeň Celzia. To znamená, že pri slnečnom počasí bude sneh na južných svahoch mäknúť," uviedol Kyzek.



Horská záchranná služba zároveň upozorňuje návštevníkov Nízkych Tatier, že hrebeň je vyfúkaný a ľadový. Vo freeride zónach a žľaboch sa striedajú zľadovatené úseky s nafúkanými snehovými vankúšmi, ktoré môžu predstavovať zvýšené nebezpečenstvo pre lyžiarov a snoubordistov. Odporúčajú preto dôkladne zvážiť pohyb v takomto teréne.