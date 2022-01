Na horách severného Slovenska môže naďalej silnejšie zafúkať

Bratislava 1. januára (TASR) - V horských oblastiach prevažne severného Slovenska môže aj naďalej silnejšie zafúkať. Na svojom webe na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Predpoklad vzostupu vodných hladín v súvislosti s topiacim sa snehom a dažďom pretrváva v okresoch Čadca, Námestovo, Dolný Kubín a Tvrdošín.



Prvý stupeň hydrologickej výstrahy platí v týchto okresoch od sobotného rána až do odvolania. "Vývoj hydrologickej situácie bude priebežne aktualizovaný," informoval SHMÚ.



Na možnosť silného vetra upozorňujú meteorológovia v polohách nad pásmom lesa v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Poprad a na väčšine územia Žilinského kraja. V nárazoch môže miestami dosahovať rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. Táto výstraha predbežne platí do pondelkového (3. 1.) popoludnia.